NDR 01:45 bis 02:30 Reportage Sass: So isst der Norden Deftige Eintopfgerichte aus Bremen D Stereo HDTV Live TV Merken Rainer Sass macht mit seiner mobilen Küche Station in der Bremer Innenstadt. Auf dem Domshof bieten von Montag bis Sonnabend mehr als 50 Markthändler regionale Spezialitäten an. In dieser Jahreszeit gibt es auf der Schlemmermeile zwischen Altstadt und Shoppingviertel vor allem jede Menge frisches Herbstgemüse, das Appetit auf deftige Eintöpfe oder vegetarische Gerichte macht. An seiner mobilen Küche empfängt Rainer Sass zunächst Gernot Riedel. Gemeinsam mit dem Bremer Biogärtner wird der NDR Koch einen herbstlichen Gemüsesalat aus Sellerie, Möhren, Kohl und Äpfeln zubereiten. Der besondere Clou: Statt mit Öl und Essig veredelt Rainer Sass den Salat mit einer raffinierten Vinaigrette aus gekochtem Lauch und Joghurt. Feinkosthändlerin Elke Schmidt darf Rainer Sass im Anschluss bei der Zubereitung von Steckrübeneintopf assistieren. Das süßlich schmeckende und vitaminreiche Gemüse war lange Zeit aus der Mode, nicht zuletzt, weil es in Kriegs- und Notzeiten oft als einziges Lebensmittel zur Verfügung stand. Rainer Sass und seine Kochpartnerin kochen den Eintopf mit geräucherten Schweinerippchen, Bauchspeck, Möhren und Kartoffeln. Zudem gibt es als Einlage eine hiesige Wurstspezialität, die normalerweise im Winter zu Grünkohl serviert wird: Bremer Pinkel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer Sass Originaltitel: Rainer Sass: So isst der Norden! Regie: Florian Kruck