NDR 23:15 bis 00:45 Drama Adieu Paris D, LUX, F 2013 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bankmanager Frank und Schriftstellerin Patrizia treffen durch Zufälle immer wieder am Flughafen aufeinander. Sie pendeln zwischen Düsseldorf und Paris, doch hinter ihren Reisen stecken zwei verhängnisvolle Geschichten. Frank will das Geschäft seines Lebens abschließen, Patrizia besucht ihren Geliebten, der seit einem Autounfall im Koma liegt. Für beide gerät das Leben aus den Fugen, und sie erleiden jeweils schwere Verluste. Was sie verbindet, ist die Suche nach Halt, einem Zuhörer, das Gefühl, gebraucht zu werden und die Hoffnung, dass in jedem Ende auch ein Anfang steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Schwarz (Patrizia Munz) Hans-Werner Meyer (Frank Berndssen) Sandrine Bonnaire (Françoise Dupret) Gérard Jugnot (Albert Albert) Jean-Yves Berteloot (Jean-Jacques Dupret) Ina Weisse (Gloria Berndssen) Maria Matschke (Lisa Berndssen) Originaltitel: Adieu Paris Regie: Franziska Buch Drehbuch: Martin Rauhaus Kamera: Hagen Bogdanski Musik: Gast Waltzing Altersempfehlung: ab 12