NDR 18:15 bis 18:45 Reportage die nordreportage: Bei Anruf Mähdrescher Ein Lohnunternehmer im Erntestress Bei Anruf Mähdrescher - D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Zur Getreideernte ist Stefan Verbarg aus Diepenau im Landkreis Nienburg in ständiger Bereitschaft. Jederzeit könnten die Bauern sich auf dem Handy von Stefan Verbarg melden und ihn anfordern. Dann muss "Mähdrescher-Stefan", wie ihn hier alle nennen, kommen, weil der Weizen reif ist. Im Idealfall ist sein Mähdrescher im Dauereinsatz. In nur sechs Wochen im Sommer muss die Ernte eingefahren werden. Und auch das Geld. Die Konkurrenz ist hart für sein kleines Lohnunternehmen. Erst kürzlich hat ihm ein anderer Lohnunternehmer 50 Hektar bei der Getreideernte "abgeluchst". Wenn der zuverlässige Mähdrescher doch mal einen Defekt hat, kommt Stefans Vater Günter zum Einsatz: Er ist auch der Werkstattleiter auf Hof Verbarg und verwaltet das Ersatzteillager. Schweißarbeiten und dringende Reparaturen wie Keilriemen und Zahnräder wechseln macht der Senior in Windeseile. Schon als Kind wusste Stefan, dass er das auch mal machen will. Als er dann zum ersten Mal oben bei Papa auf dem Mähdrescher gesessen hat, war für ihn alles klar. Heute ist der 30-Jährige der Chef im Familienunternehmen. Sein Vater Günter hat den Betrieb vor drei Jahren an ihn übergeben. Dennoch bleibt auch der Senior weiter eisern im Mähdreschergeschäft, als Aushilfe und "Mädchen für alles". Das Familienunternehmen braucht dringend noch einen guten Treckerfahrer, der das Getreide mit Anhängern zum Hof bringt. "die nordreportage" zeigt einen Lohnunternehmer im Erntestress, der nur durch den Zusammenhalt der ganzen Familie bewältigt werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Nordreportage Regie: Steven Galling