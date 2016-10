NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Rezept: Selbst gebeizter Lachs mit Avocado-Birnensalat / Alltagspsychologie: Kann man Glücklichsein lernen? / Auf'n Schnack: Volkert Thomsen, der Kranich-Beobachter aus Groß Kordshagen (M-V) / Live unterwegs: zur Minigolfanlage / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Rezept: Selbst gebeizter Lachs mit Avocado-Birnensalat Küchenchef Tarik Rose zeigt, wie einfach es ist, Lachs zu Hause selber zu beizen. Dazu wird das Lachsfilet mit Salz, frischen Kräutern und einem Püree aus Karotte und Fenchel mariniert. Durch das Salz wird dem Fisch das Wasser entzogen, wodurch er haltbar wird. Die Kräuter und das Gemüse geben dem Fisch einen intensiven Geschmack. Dazu serviert Tarik Rose einen fruchtig-würzigen Salat mit Avocado, Birne und Radieschen. Alltagspsychologie: Kann man Glücklichsein lernen? Ja, meint Psychologe Michael Thiel, auch wenn die Begabung zum Glück unterschiedlich verteilt ist. Wer die Welt mit positiven Augen sieht, hat es leichter. Griesgrämige Menschen können lernen, ihr Gehirn auf "Glück" zu programmieren. Gute Gefühle sind kein Zufall, sondern die Antwort auf einen Reiz. Wer es schafft, Dinge positiv zu sehen, der wird auf Dauer glücklicher. Auf'n Schnack: Volkert Thomsen, der Kranich-Beobachter aus Groß Kordshagen (M-V) Tausende Kraniche legen auf ihrem Weg nach Süden jetzt wieder einen Stopp in Norddeutschland ein. Dieses Naturschauspiel auf dem Rücken eines Pferdes zu beobachten, ist ganz ein besonderes Erlebnis. Volkert Thomsen genießt es immer wieder, denn er bietet solche Touren am Barther Bodden für Touristen an. Live unterwegs: zur Minigolfanlage Stampfmühle am Schloss Gottorf in Schleswig (S-H) Minigolf ist ein Spaß für die ganze Familie. Profis können fast jede Bahn mit einem sogenannten "As" abschließen, also mit einem Schlag ins Loch treffen. "Mein Nachmittag"-Reporterin Stephanie Müller-Spirra möchte sich vom Minigolfverein Stampfmühle zeigen lassen, welche Tricks es bei diesem Sport gibt. Dabei wird sie auch die touristischen Attraktionen von Schleswig kennenlernen, denn der Platz liegt gleich hinterm Schloss Gottorf, wo gerade eine Ausstellung eröffnet worden ist. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag