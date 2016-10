ZDFinfo 23:55 bis 00:40 Dokumentation Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand GB 2014 2016-10-17 16:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Warum kommt es über der Sierra Nevada zu Flugzeugabstürzen? Wissenschaftler schätzen, dass im sogenannten "Nevada-Dreieck" zwischen Las Vegas, Fresno und Reno etwa 2000 Flugzeuge verschwanden. Der berühmteste Flugzeugabsturz in der Region ist der von Millionär und Abenteurer Steve Fosset. Sein Flugzeug verschwand 2007 spurlos über der amerikanischen Bergkette. Knapp ein Jahr später fand man seine sterblichen Überreste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Conspiracy: The Missing Evidence