ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Vergangene Welten Piraten der Karibik GB 2007 2016-10-17 12:45 Stereo 16:9 Merken Glitzernde Schätze und Heldenmut. Nicht zuletzt seit Hollywood scheint uns das Piratenleben spannend und romantisch. Doch das Leben auf See war nicht immer wie im Film. Auf der Tagesordnung standen Plünderungen, Überfälle und Gewalt. Von den eisigen Docks in Bristol bis zu den tropischen Paradiesen in der Karibik - die rücksichtslosen Männer waren gefürchtet, wohin sie auch kamen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Worlds Regie: Rowan Deacan Drehbuch: Rowan Deacan Kamera: Stephen Hart