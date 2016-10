ZDFinfo 09:55 bis 10:40 Dokumentation Der wilde Osten Konsumrausch und Abzocke in der Wendezeit D 2015 2016-10-28 14:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Als die Mauer fällt, finden ost- und westdeutsche Jugendliche rasch zusammen. In Ost-Berlin, in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Todesstreifen, tanzen sie in illegalen Clubs. Techno wird das große Freiheitserlebnis, auch in anderen Städten wie Chemnitz, Rostock und Leipzig. Leer stehende Fabriken und bunkerartige Keller werden zu Clubs umfunktioniert, manchmal nur für eine Nacht und meistens illegal. Wenn man heutzutage die Ossis fragt, an was sie sich besonders gut erinnern können, dann ist es "der letzte Sommer der DDR" die Zeit zwischen Mauerfall und Währungsumstellung bis hin zur Wiedervereinigung. Warum? Weil in dieser Zeit jeder mehr oder weniger machen konnte, was er wollte: Es gab keine funktionierende Bürokratie, kein Ordnungsamt, 16 Millionen DDR-Bürgern stand über Nacht die Welt offen, alles schien möglich. Eine Anarchie, die letztlich auch ihre Opfer forderte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der wilde Osten - Das letzte Jahr der DDR