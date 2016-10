Servus TV 01:55 bis 02:40 Krimiserie Copper Vergessen werde ich nicht USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Mord an einem jungen Kollegen versetzt das Sechste Revier in Aufruhr. Während General Donovan die Schließung aller Lokale befiehlt und eine Belohnung für die Ergreifung des Täters aussetzt, verfolgt Detective Corcoran eine eigene Spur. Indes hat sich Maguire mit der Tat den Respekt seines Vorgesetzten verdient. Er wird dem Kopf der Bande vorgestellt, für den er eine heikle Lieferung am Hafen in Empfang nehmen soll. Free-TV-Premiere der zweiten Staffel der packenden Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Weston-Jones (Det. Kevin Corcoran) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) Alex Paxton-Beesley (Ellen Corcoran) Dylan Taylor (Andrew O'Brien) Ron White (Captain Ciaran Joseph Sullivan) Franka Potente (Eva Heissen) Donal Logue (Brendan Donovan) Originaltitel: Copper Regie: Ken Girotti Drehbuch: Sara B. Cooper Kamera: Pierre Gill Musik: Brian Keane Altersempfehlung: ab 16