Servus TV 00:05 bis 01:15 Talkshow Sport und Talk aus dem Hangar-7 A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Marcel Hirscher - Mission halbes Dutzend Österreichweit wird ihm eine höhere Glaubwürdigkeit als dem Papst attestiert. Nebenbei fährt er auch noch bestechend gut Ski: Zum sechsten Mal in Folge will sich der Salzburger den Gesamtweltcup holen. Live im Hangar-7 gibt er knapp zwei Wochen vor dem Ski-Weltcup Start in Sölden Einblicke in sein Training, wo er momentan steht und wer seine größten Konkurrenten sind. Gast: Marcel Hirscher (5-facher Sieger Gesamtweltcup) TIPP: Q&A mit Marcel Hirscher am Montag, 10.10.2016 bereits ab 20:00 Uhr auf facebook.com/servustv.sport Fußball - WM oder nicht WM? Die "Woche der Wahrheit" ist geschlagen. Die vermeintlich stärksten Gruppengegner Österreichs wurden zum ersten Mal bespielt. Doch wie gut ist die National-11 nach der verpatzten EM und knapp einem Drittel in der WM-Qualifikation? Wir sprechen über die aktuelle Leistung des Nationalteams, die Chancen sich zu qualifizieren und über die Kritik an Marcel Koller, keinen Plan B parat zu haben. Gäste: Toni Polster (95 Nationalteam-Einsätze) Markus Geisler (Journalist Sportnet.at) Willi Ruttensteiner (ÖFB-Sportdirektor) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Brugger Gäste: Gäste: Marcel Hirscher (5-facher Sieger Gesamtweltcup), Toni Polster (95 Nationalteam-Einsätze), Markus Geisler (Journalist Sportnet.at), Willi Ruttensteiner (ÖFB-Sportdirektor) Originaltitel: Sport und Talk aus dem Hangar-7