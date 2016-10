Servus TV 18:15 bis 19:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Jaguare - Projekt Freiheit Jaguare - Projekt Freiheit GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der brasilianische Jaguar-Experte Leandro Silviera leitet den "Jaguar Conservation Fund" seit über 25 Jahren. Nachdem man das Muttertier tot aufgefunden hatte, überließ man dem Experten drei Jaguar-Junge. Silviera zog die drei Jungtiere auf. Dabei filmte er die Entwicklung der kleinen Jaguare. Als sie lernten, in der Wildnis zurecht zu kommen, ließ der Experte sie frei. Doch werden die Tiere in der freien Natur überleben? Die Dokumentation "Jaguare - Projekt Freiheit" begleitet die Jaguar-Jungen in ihrem neuen Leben über einen Zeitraum von 18 Monaten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Kamera: Rob Sullivan