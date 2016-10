Servus TV 13:55 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 2016-10-15 09:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Da seine Frau Helen immer noch das Bett hüten muss, kämpft James mit einer Doppelbelastung. Tristan will ihm zwar unter die Arme greifen, doch er hat zwei linke Hände, was nicht gerade eine Erleichterung für James ist. Jede Extraaufgabe gerät zur Belastungsprobe - und sei es auch nur eine Einladung zu Tricki Woos Geburtstagsempfang... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) James Grout (Granville Bennett) Pamela Salem (Zoe Bennett) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Robert Tronson Drehbuch: Johnny Byrne Musik: Johnny Pearson