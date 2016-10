ZDF 04:25 bis 05:10 Magazin WISO WISO-Tipp: Patientenverfügung - Worauf es ankommt / Die Probleme bei TUIfly - Arbeitskampf oder Krankheitswelle? / Abzocke bei Zahnersatz - Wenn Ärzte auch Labore betreiben / Nudeln im Test - Discounter- oder Markenware? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken WISO-Tipp: Patientenverfügung Worauf es ankommt Eine schwere Krankheit oder ein Unfall, in dessen Folge man längere Zeit bewusstlos ist, können das Leben schlagartig verändern. Wer dann nicht will, dass andere über einen bestimmen, braucht eine Patientenverfügung. Niemand beschäftigt sich gerne mit Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder dem eigenen Tod. Dennoch ist es wichtig, sich Fragen zu stellen wie: Will ich künstlich ernährt werden? Wie viele Schmerzen kann ich ertragen? Unter welchen Umständen soll ich am Leben gehalten werden? Und welche Personen aus meinem Umfeld könnten als rechtliche Vertreter fungieren und im Zweifelsfall entscheiden? Denn: Ist man krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage, rechtliche Entscheidungen selbst zu treffen, geht diese Befugnis an andere über. Und das sind nicht automatisch Personen, die die Wünsche des Erkrankten möglicherweise kennen, wie zum Beispiel Ehepartner, die erwachsenen Kinder oder andere nahe Verwandte. Dazu müssen sie extra legitimiert sein. Um zu verhindern, dass in einer solchen Situation ein Gericht einen Fremden bestimmt, der Sie vertritt, brauchen Sie daher eine Patientenverfügung. "WISO" erklärt, was Paare, Verheiratete, Alleinerziehende oder Alleinstehende zu beachten haben, wann eine Patientenverfügung überhaupt sinnvoll ist und was bei den Formulierungen zu beachten ist. Die Probleme bei TUIfly Arbeitskampf oder Krankheitswelle? Abzocke bei Zahnersatz Wenn Ärzte auch Labore betreiben Nudeln im Test Discounter- oder Markenware? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarah Tacke Originaltitel: WISO