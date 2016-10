ZDF 02:55 bis 04:25 Sonstiges Familie! D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Packendes modernes Drama um Familie und Identität mit Iris Berben, Jürgen Vogel, Anna Maria Mühe und Natalia Belitski in den Hauptrollen. Die Geburt des ersten Kindes bringt Sternekoch Lennart seit Langem wieder mit seiner Mutter Lea Behrwaldt zusammen - aber sein Leben völlig aus dem Gleichgewicht. Während alle Forderungen an ihn stellen, weiß er selbst nicht mehr, was er will. Liebt er Melanie, die Mutter seines Kindes? Soll er mit ihr und dem Baby in das verhasste Haus seiner Kindheit ziehen, wie es sich seine Mutter, eine renommierte Hamburger Anwältin, wünscht? Während Lennart noch versucht, sich darüber klar zu werden, beendet seine Sous-Chefin Nida die Affäre mit ihm, zudem verliert er seinen Stern. Noch in derselben Nacht verunglückt Lennart schwer. Während er im Koma liegt und mit dem Tod ringt, kämpfen Melanie, Nida und Lea um den Erhalt des Restaurants und der Familie. Im Zentrum des Zweiteilers steht eine Familie - oder was man heute dafür halten mag: Unterschiedlichste Charaktere und Interessen prallen aufeinander, wenn Menschen zu einer Familie zusammenwachsen, in einer Zeit, in der alle nur noch etwas werden wollen, aber niemand mehr weiß, wie man jemand ist. Der zweite Teil "Familie!" wird am Mittwoch, 12. Oktober 2016, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iris Berben (Lea Behrwaldt) Jürgen Vogel (Lennart Behrwaldt) Anna Maria Mühe (Melanie Dombrowski) Katharina Thalbach (Doris Dombrowski) Andreas Pietschmann (Gero) Bernhard Schir (Dr. Mertens) Andreas Günther (Jörn Dombrowski) Originaltitel: Familie! Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Rainer Berg, Johannes Rotter Kamera: Gero Steffen Musik: Stefan Hansen