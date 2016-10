ZDF 02:10 bis 02:55 Dokumentation ZDF-History Ein Herz und keine Krone - Die Prinzgemahle Ein Herz und keine Krone - Die Prinzgemahle D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Prinzgemahle haben keinen Beruf, kein Mitspracherecht. Sie gelten als die Entrechteten am königlichen Hof, die nur eine wirklich wichtige Aufgabe in ihrem Leben zu erfüllen haben: einen Thronerben zeugen. Wie kommen die Prinzgemahle mit ihrer Statistenrolle klar? Und wie finden sie ihren Platz neben der Königin? "ZDF-History" klärt diese Fragen anhand der Biografen von Claus und Bernhard der Niederlande, Albert und Philip von England, Henrik von Dänemark und des Prinzgemahls Daniel von Schweden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF-History