"Wenn wir die Welt betreten, können wir uns nicht aussuchen, wo oder bei wem. Die Familie ist uns gegeben. Und sie bleibt. Ob man will oder nicht." Die renommierte Anwältin Lea Behrwaldt weiß, wovon sie spricht. Und sie weiß, dass das Thema Familie nicht unkompliziert ist. Nicht in ihrer Familie. Ihren Sohn hat sie zwei Jahre nicht gesehen, von der Geburt ihrer Enkelin erfährt sie eher zufällig.



Iris Berben spielt die Frau mit dem "positiven Egoismus" (siehe Interview rechts), Jürgen Vogel ist als ihr Sohn Lennart zu sehen, Anna Maria Mühe ist seine Freundin Melanie, Natalia Belitski seine Geliebte Nida. Das Leben aller wird sich im Verlauf dieses damit bestens besetzten Zweiteilers mehrere Male ändern: Zu Beginn, als Melanie die kleine Marvie zur Welt bringt. Später, als Lennart mit dem Motorrad verunglückt und eine Zeit lang in Koma liegt. Und am Ende, als Lea und ihre Mutter Alba ein Familiengeheimnis lüften.



"Uns interessiert, wie Familie im Jahr 2016 aussieht", sagt Produzent Oliver Berben. Er stellt diesen Zweiteiler in die Tradition großer ZDF-Familienproduktionen wie "Diese Drombuschs" oder "Das Erbe der Guldenburgs". Auch sie waren "Sittengemälde ihrer Zeit". Inzwischen ist Familie mehr als eine Vater-Mutter-Kinder-Konstellation. Das steht im Fokus des Zweiteilers. Er beschreibt ein weites Feld zwischen Patchwork und Tradition. Glaubwürdig, authentisch, mitreißend. Drei Stunden Spannung. Familientauglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iris Berben (Lea Behrwaldt) Jürgen Vogel (Lennart Behrwaldt) Anna Maria Mühe (Melanie Dombrowski) Katharina Thalbach (Doris Dombrowski) Andreas Pietschmann (Gero) Bernhard Schir (Dr. Mertens) Andreas Günther (Jörn Dombrowski) Originaltitel: Familie! Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Rainer Berg, Johannes Rotter Kamera: Gero Steffen Musik: Stefan Hansen