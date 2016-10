ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 5 Ein Bombenschlag A, D 2002 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ein anonymer Anruf bei der Gendarmerie Kitzbühel kündigt eine Geldübergabe auf dem Gelände des stadtbekannten Golfklubs an. Kurz darauf explodiert ein Auto in der Nähe des "Tatorts". Der Besitzer des Wagens, der Bankbeamte Benno Stubenrauch, ist verschwunden. Andreas und Karin ermitteln in einem mysteriösen Fall, in den nicht nur zwei Bankbeamte involviert scheinen, sondern auch der in Wirtschaftsdelikte verwickelte Golfklub-Besitzer Trausbach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Marion Rottenhofer (Petra Mitterer) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Hans Werner Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Kamera: Falko Ahsendorf Musik: Gerd Schuller