ZDF neo 02:10 bis 04:15 Krimi James Bond 007 - GoldenEye GB, USA 1995 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV

Geheimagent James Bond bekommt es dieses Mal mit dem Syndikat "Janus" zu tun. Denn die russischen Verbrecher sind in den Besitz der wahrscheinlich tödlichsten Waffe der Welt gelangt. Die Jagd auf die Terrororganisation führt 007 zunächst nach St. Petersburg. Und dort erlebt er die erste von mehreren unliebsamen Überraschungen. Es folgt ein Actionspektakel mit tollen Stunts, sexy Frauen und einem souveränen Pierce Brosnan in der Hauptrolle.

General Ourumov (Gottfried John) hat sich des geheimen Waffensystems "GoldenEye" bemächtigt. Mittels zweier Satelliten ist er nun in der Lage, jeden Punkt der Erde zu zerstören. Das erste Ziel, das binnen weniger Minuten dem Erdboden gleichgemacht wird, ist die sibirische Leitstelle der russischen Weltraumwaffenforschung. Jetzt kann nur noch ein Mann helfen: James Bond (Pierce Brosnan). Der britische Geheimagent fliegt nach St. Petersburg und erfährt dort durch einen Kontaktmann von der Existenz der Terror-Organisation "Janus" und den Beziehungen Ourumovs zu dieser Gruppe. Auf einem Schrottplatz nahe St. Petersburg, einem Unterschlupf von "Janus", wird 007 außer Gefecht gesetzt. Er soll zusammen mit der hübschen Programmiererin Natalya Simonova (Izabella Scorupco), die dem Inferno in Sibirien entkommen ist, liquidiert werden. Die beiden können sich jedoch in letzter Sekunde aus einem mit einer Zeitbombe versehenen Helikopter befreien. Natalya hat inzwischen herausgefunden, dass sich die neue Satelliten-Leitstelle für "GoldenEye" auf Kuba befindet. Dort bereitet Bonds Ex-Kollege Trevelyan (Sean Bean) gerade den zweiten Vernichtungseinsatz vor. Das Ziel ist London.

Das ZDF zeigt alle vier Pierce-Brosnan-Bonds im Montagskino. Wer sich mit "GoldenEye", "Der Morgen stirbt nie", "Die Welt ist nicht genug" und "Stirb an einem anderen Tag" auf diese Zeitreise einlässt, wird feststellen, dass der dunkelhaarige Ire seinen Job über sieben Jahre hinweg verdammt gut gemacht hat. Der emeritierte "Remington Steele" kombinierte souverän und glaubwürdig die impulsive Schlagkraft des Macho-Bonds der 60er mit der kühlen Selbstkontrolle der Actionhelden der 90er Jahre und garniert das Ganze mit einer Portion Süffisanz à la Roger Moore.

Er ist der bislang dienstälteste und erfolgreichste Geheimagent: Gestatten Bond, James Bond - Doppelnull-Agent seiner Majestät, ausgestattet mit der Lizenz zum Töten. Eiskalter Kämpfer, unwiderstehlicher Frauenheld und leidenschaftlicher Martini-Fan. Sein Erfinder, Autor Ian Fleming, arbeitete einst selbst für den britischen Geheimdienst MI6 und schuf 1953 mit seinem ersten Roman "Casino Royale" eine Figur, die über Jahrzehnte wie keine andere zur Folie für Sexappeal, Mode, Politik und Geschlechterrollen der jeweiligen Entstehungszeit wurde. Und natürlich der Bond-spezifische Humor, der mal cool, mal locker, ironisch oder zuletzt einfach nur schneidend herüberkam, womit Daniel Craig als härtester Bond aller Zeiten das momentane "Wunsch"-Männerbild auf der Leinwand bestens definiert.

Schauspieler: Pierce Brosnan (James Bond) Sean Bean (Alec Trevelyan) Izabella Scorupco (Natalya Simonova) Famke Janssen (Xenia Onatopp) Joe Don Baker (Jack Wade) Judi Dench (M) Gottfried John (General Arkady Grigorovich Ourumov)

Originaltitel: GoldenEye
Regie: Martin Campbell
Drehbuch: Jeffrey Caine, Bruce Feirstein
Kamera: Phil Meheux
Musik: Eric Serra
Altersempfehlung: ab 12