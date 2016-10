ZDF neo 00:05 bis 00:45 Mysteryserie The Killer Inside Familiengeheimnisse CDN 2014 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Maxime hat das Stellenangebot angenommen und arbeitet jetzt mit im Team. Nach anfänglichen Spannungen mit Julie beschließen die beiden, sich auf das Berufliche zu konzentrieren. Der erste Fall des Trios dreht sich um die Leiche von Dr. Gignac, die in einem Parkhaus gefunden wird. Der Tathergang scheint schnell geklärt, als ein polizeibekannter Auftragsmörder verhaftet wird. Doch im Verhör tauchen plötzlich Ungereimtheiten auf. Bei der Geburtstagsparty ihrer Tochter steht nach zwei Jahren Funkstille plötzlich Julies Vater in der Tür und wirbelt Julies Leben durcheinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Olivia Palacci (Cindy Boucher) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Pierre Verville (Marcel Lévesque) David Savard (Vincent Duval) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin Musik: Michel Corriveau