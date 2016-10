ZDF neo 23:20 bis 00:05 Mysteryserie The Killer Inside Das Fell des Bären CDN 2014 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Merken Das eingespielte Kommissaren-Duo Julie Beauchemin und Bob Crépault ist sehr erfolgreich: Auf der Polizeiwache im kanadischen Montreal nehmen sie Tatverdächtige ins Kreuzverhör. Während Julie im Job brilliert, glänzt sie weniger in ihrem Privatleben: Julies Beziehung mit dem Journalisten Vincent Duval kriselt und mit der pubertierenden Tochter Romane streitet sie nahezu täglich. Ihr Sohn Arnaud ist genervt von den Streitereien. Das Besondere an Julies Arbeit: Für ihre Ermittlungen verlässt die Kriminalistin fast nie das Präsidium. Tatorte sind für sie unerträglich. Jedes noch so kleine Detail lässt sie sich von den Kollegen dokumentieren und erklären. Wie Puzzleteile setzt sie alle Erkenntnisse und Ergebnisse zu einem Ganzen zusammen und schafft es vom Büro aus, Licht ins Dunkel ihrer Fälle zu bekommen. Ein Jäger hat einen Ring im Magen eines Bären gefunden. Die Initialen deuten auf den vermissten Galeristen Michel Gosselin hin. Und tatsächlich, nicht weit entfernt findet der Jäger die Leiche des Mannes. Nun möchte er von der Polizei eine satte Belohnung kassieren. Kann man dem Mann trauen, hat er den Ring tatsächlich zufällig gefunden? Welche Rolle die Ehefrau des Ermordeten dabei spielt und wie der zweite Fall, der Selbstmord des Besitzers einer weit entfernten Lodge, damit in Verbindung steht, das finden Julie, Bob und ein neuer Kollege, der clevere und sehr attraktive Maxime Moreli (Eric Bruneau), heraus. Maxime beeindruckt Julie nicht nur fachlich. Sie beginnt eine Affäre mit ihm - im Glauben, dadurch ihre Beziehung zu ihrem Freund Vincent in den Griff zu bekommen. ZDFneo zeigt die erste Staffel "The Killer Inside" montags ab 23:20 Uhr als deutsche Erstausstrahlung in Doppelfolgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Olivia Palacci (Cindy Boucher) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Pierre Verville (Marcel Lévesque) David Savard (Vincent Duval) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin Musik: Michel Corriveau