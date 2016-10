ZDF neo 21:50 bis 23:20 Krimi Inspector Barnaby Ein missratener Sohn GB 2008 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Brandbombenanschlag in der Spedition von Matt und James Parkes. Das Ehepaar Galsworthy ist Zeuge. Sie geben Matts Sohn, dem Dorfplayboy James Parkes, die Schuld am Selbstmord ihrer Tochter. Die Kellnerin Layla Barkham wird von James wegen ihres anrüchigen Nebenerwerbs erpresst. Ihr Vater George arbeitet seit Jahrzehnten für die Parkes und wird in seiner Hoffnung auf Beförderung immer wieder enttäuscht. Caroline Halsey hält ihren Enkel für Abschaum. Barnaby und sein Assistent Jones vernehmen all diese Verdächtige. Später wird ein Mordopfer aus dem Dorfteich gezogen: Alex Grainger. Ermittlungen bringen seine Autoschiebereien im Ausland ans Licht, und endlich entdeckt Barnaby mithilfe der neuen tüchtigen Polizistin Gail Stephens eine Verbindung zum Bombenanschlag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (DCI Tom Barnaby) Jason Hughes (DS Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Barry Jackson (Dr. George Bullard) Tim Pigott-Smith (Matt Parkes) Joseph Millson (James Parkes) Tom Beard (Tim Galsworthy) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Renny Rye Drehbuch: Elizabeth-Anne Wheal Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12