ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Inspector Barnaby Der Wald der lebenden Toten GB 2008 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Aloysius Wilmington gibt Zaubervorstellungen für Kinder. Seine Assistentin Jean Wildacre, die allabendlich quicklebendig aus der "Todeskammer" steigt, liegt plötzlich tot auf der Bühne. Durch Stichwunden ist ein exotisches Gift in ihre Blutbahn gelangt. Durch dasselbe Gift stirbt auch der Antiquar Hugo Cartwright, für den Simon, Wilmingtons Neffe, immer wieder Bücher von seinem Onkel stahl. Simon, Aloysius' Erbe, und sein Feind Ernest Balliol haben jedoch Alibis. Als Freunde hatten Ernest Balliol und Aloysius Wilmington einmal den "Tempel von Toth" und den dazugehörigen uralten keltischen Kult wiederentdeckt. Aber mittlerweile lebt Ernest vom Handel mit Kultgegenständen, von Vorträgen und finsteren Ritualen im Wald, während Aloysius in allen Medien verkündete, er habe sich den Toth-Kult seinerzeit zusammengeflunkert, um mit dem Aberglauben Geld zu machen. Irritiert sind Barnaby und Jones vom Fanatismus von Ernests Tochter Isolde, die wie besessen nach einem kostbaren Zauberbuch in der Bibliothek sucht. Aber auch sie kann nicht die Mörderin sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (DCI Tom Barnaby) Jason Hughes (DS Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Kirsty Dillon (WPC Gail Stephens) Stuart Wilson (Aloysius Wilmington) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Richard Holthouse Drehbuch: Michael Russell Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12