ZDF neo 17:00 bis 18:35 Krimi Columbo Tödlicher Jackpot USA 1991 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Freddy Brower ist ein mittelmäßig begabter Fotograf, der sich von seiner Frau Nancy scheiden lassen möchte. Unerwartet knackt Freddy Brower den mit 30 Millionen gefüllten Lottojackpot. Um das Geld vor seiner Frau zu verstecken, soll sich sein Onkel Lion Lamarr für ihn ausgeben und das Geld abholen. Bei einer vermeintlichen Geldübergabe schlägt der Onkel Freddy bewusstlos und legt ihn in die volle Badewanne, damit er das Geld behalten kann. Es sieht in der Tat wie ein Unfall aus, zumal der Onkel auch ein scheinbar perfektes Alibi hat, doch die untrügliche Nase des Inspektors setzt auch diesmal wieder auf den wahren Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Tenente Columbo) Rip Torn (Leon Lamarr) Jamie Rose (Nancy Brower) Gary Kroeger (Freddy Brower) Betsy Palmer (Martha Lamarr) Warren Berlinger (Detective Stroller) Antony Ponzini (Gregory Lopiccolo) Originaltitel: Columbo Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Richard Levinson, William Link, Jeffrey Bloom, Robert van Scoyk Kamera: George Koblasa Musik: Steve Dorff Altersempfehlung: ab 12