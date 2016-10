ZDF neo 16:15 bis 17:00 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 18 Lachende Schutzengel D 2000 2016-10-11 10:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken Gerangel am U-Bahnhof: Jesko möchte sich von seiner Freundin Tina trennen. Doch die liebt ihn noch. Andere mischen sich ein, und Tina stürzt auf die Gleise, als eine U-Bahn kommt. Jesko kann Tina retten, doch er verunglückt selbst. Die Rettungsflieger bringen Jesko sofort in die Klinik, und Tina ist sehr erleichtert zu erfahren, dass Jesko keine inneren Verletzungen davongetragen hat. Doch Jesko will Tina nicht an seinem Krankenbett. Kurz darauf werden die Rettungsflieger zu einem Hochhaus gerufen, von dem sich jemand stürzen will. Als Maren, Thomas, Alex und Wollcke erkennen, dass es sich bei der Selbstmordkandidatin um Tina handelt, gelingt es ihnen, das junge Mädchen von seinem Vorhaben abzubringen. Auch zu der dramatischen Verschüttung eines Sportradfahrers in einer Kiesgrube kommen die vier rechtzeitig. Der erfolgreiche Tag endet mit einer tollen Überraschung für Thomas: Er hat in einem Preisausschreiben den Hauptgewinn gezogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerit Kling (Rettungsärztin Maren Maibach) Matthias Leja (Pilot Alexander Karuhn) Ulrich Bähnk (Sanitäter Thomas Asmus) Oliver Hörner (Bordmechaniker Jan Wollcke) Tanja Schumann (Isabell) Frank Behnke (Anton Wollcke) Iris Böhm (Elke Kehding) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Rolf Liccini Drehbuch: Rainer Berg Kamera: Rolf Liccini Musik: Axel Donner