Ein dringender Notruf von einer Segelyacht erreicht die Crew der "Albatros II" auf der Brücke: "Die wollen mich umbringen!", brüllt ein Mann in das Funkgerät. Dann bricht der Kontakt ab. Alarmiert nimmt das Schiff der Küstenwache Kurs auf die Yacht. Als Kapitän Ehlers und sein Team die entsprechende Position erreichen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Etliche Wrackteile treiben auf der Wasseroberfläche. Gerade noch rechtzeitig kann die Crew einen schwer verletzten Mann aus dem Wasser ziehen - Bernhard Wolf, der Eigner der zerstörten Yacht. Wolf wird sofort ins Krankenhaus gebracht, doch sein Zustand ist kritisch. Die Ärzte können seiner Frau Anna keine Hoffnung machen. Wolf wird aller Voraussicht nach nicht wieder aus dem Koma erwachen. Inzwischen ermittelt die Küstenwache unter Hochdruck. Wer könnte ein Motiv gehabt haben, den ehemaligen Offizier der Bundesmarine zu töten? Anna Wolf kann sich den grausamen Anschlag auf ihren Mann nicht erklären. Allerdings hatte sie kurz vor dem Auslaufen der Yacht einen Streit zwischen ihrem Mann und einem Unbekannten beobachtet. Mit Hilfe des Phantombilds kann die Küstenwache den Mann identifizieren: Zlatko Ilic, ein kroatischer Serbe, der eine Boots-Charterfirma betreibt. Während Ehlers und das Team Ilic näher unter die Lupe nehmen, muss Anna Wolf eine schwere Entscheidung treffen. Aufgrund einer Patientenverfügung veranlasst sie, die lebensverlängernden Maßnahmen für ihren Mann zu beenden. Sie bittet Saskia Berg, ihr beizustehen. Doch als die Maschinen abgestellt werden, stirbt Bernhard nicht. Im Gegenteil: Sein Finger klopft auf das Bett. Berg und Anna schauen sich verwundert an. Kann es sein, dass Bernhard Morsezeichen gibt? Was zunächst wie eine wirre Abfolge von Buchstaben aussieht, bringt Berg bald auf eine Spur, die weit in Wolfs Vergangenheit zurück reicht: Anfang der Neunziger Jahre war er als NATO-Beobachter im Serbisch-Kroatischen Krieg eingesetzt. Ein Foto aus dieser Zeit zeigt ihn bei Verhandlungen mit serbischen Militärs - ihn und Zlatko Ilic. Was war damals passiert, dass Bernhard nun getötet werden soll? Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Annekathrin Bach (Leonie Stern) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Originaltitel: Küstenwache Regie: Raoul W. Heimrich Drehbuch: Jan von der Bank Kamera: Andreas Heine Musik: Anselm Kreuzer, Carsten Rocker