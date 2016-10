Phoenix 02:15 bis 03:00 Dokumentation Die Ostsee: Verkauftes Paradies? D 2015 Live TV Merken Die Ostsee wird auch gern als "Badewanne der Nation" bezeichnet. Sie ist das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen im eigenen Land, die Gästezahlen steigen. Kurze Anreise, wunderschöne Natur, ein Paradies für Urlauber - könnte man meinen, doch die Urlaubsregionen müssen einerseits in den Ausbau des Tourismus investieren, andererseits aber auch erhalten, was die Touristen anlockt. Wie gehen die Gemeinden mit den vielen Touristen um? Welche Konzepte gibt es? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ostsee: Verkauftes Paradies?