Zee.One 22:15 bis 00:15 Actionfilm Badlapur IND 2015 Nach einer Vorlage von Massimo Carlotto HDTV Es sollte nur eine Fahrt ins Einkaufszentrum werden. Doch dann kommen bei einem Banküberfall Raghus Frau und sein kleiner Sohn ums Leben. Der verzweifelte Mann schwört bittere Rache. Aber nur einer der Täter, Liak, wird geschnappt. Sein Partner entkommt mit dem Geld. Trotz aller Bemühungen von Raghu weigert sich Liak, seinen Komplizen auszuliefern. Der Mann bleibt unauffindbar, während Liak zu einer Gefängnisstrafe von zwanzig Jahren verurteilt wird. Noch vor Ablauf dieser Frist wird Liak unheilbar krank. Durch Raghus Zutun wird ihm der Rest seiner Strafe erlassen. Im Gegenzug soll Liak nun doch seinen Partner ausliefern. Ist jetzt, fünfzehn Jahre nach dem Mord an seiner Familie, endlich Raghus Zeit gekommen? Mit diesem Thriller der Extraklasse wechselte Hauptdarsteller Varun Dhawan erstmals aus dem Komödienfach heraus. Produziert von Schauspiel-Star Saif Ali Khan, konnte "Badlapur" nicht nur an den Kinokassen beachtliche Erfolge vorweisen, sondern heimste bei den Filmfare Awards Nominierungen in allen wichtigen Kategorien ein. Schauspieler: Radhika Apte (Koko) Nawazuddin Siddiqui (Liak) Varun Dhawan (Raghu) Yami Gautam (Misha) Huma Qureshi (Jhimli) Divya Dutta (Shoba) Vinay Pathak (Harman) Originaltitel: Badlapur Regie: Sriram Raghavan Drehbuch: Arijit Biswas, Sriram Raghavan Altersempfehlung: ab 16