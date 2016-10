KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Mako - Einfach Meerjungfrau Es ist wie es ist / Wunschdenken AUS, D 2011-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Es ist, wie es ist: Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser nach Shanghai zurückgehen soll. Da trifft sie den chinesischen Antiquitätenhändler Onkel Shen, der ihr hilft, die ganze Sache noch einmal zu überdenken. Währenddessen versuchen Mimmi und Ondina mit einem Zauber Evie wieder zurück in eine Meerjungfrau zu verwandeln. Mit fatalen Folgen für Ondina. Wunschdenken: Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit. Sie müssen ihn überzeugen, dabei zu helfen, den Zauber wieder rückgängig zu machen. Doch der junge Zac zögert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivy Latimer (Nixie) Lucy Fry (Lyla) Amy Ruffle (Sirena) Chai Romruen (Zac Blakely) Dominic Deutscher (Cam Mitchell) Gemma Forsyth (Evie McLaren) Kerith Atkinson (Rita Santos) Originaltitel: Mako Mermaids - an H2O Adventure Regie: Evan Clarry, Grant Brown, John Hartley Drehbuch: Sam Carroll, Anthony Morris, Chris Roache, Max Dann, Simon Butters, Michael Joshua, Evan Clarry, Phi Musik: Ricky Edwards, Brett Aplin, Ric Formosa