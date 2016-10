KI.KA 18:15 bis 18:35 Trickserie Feuerwehrmann Sam Ameisenalarm / Die Liebesboten GB 2007-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ameisenalarm: Die Kinder von Pontypandy sind mit Dilys und Trevor im Wald, um zu picknicken. Vor dem Essen wollen sie noch eine Runde Verstecken spielen. Norman ist sich sicher, dass er der allerbeste Versteckspieler von ganz Pontypandy ist. Er wagt eine Wette mit hohem Einsatz. Dummerweise hat er die Rechnung ohne die juckenden Waldameisen gemacht und so kommt es beinahe zu einer Katastrophe. Die Liebesboten: Es herrscht eisige Kälte in Pontypandy und die Feuerwache ist mit dem Testen verschiedener Auf-wärmmethoden für Kälteopfer beschäftigt. Als Mandy und ihre Freundinnen auf dem Weg zum Popkonzert nach Newtown mit dem Bus im Schnee stecken bleiben, entschließen sie sich, zu Fuß weiter zu gehen. Ein leichtsinniger Fehler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fireman Sam Regie: Jerry Hibbert Drehbuch: Andrew Brenner, Mellie Buse, Jan Page, Dave Ingham, Lee Pressman, Laura Beaumont, Paul Larson Musik: David Pickvance