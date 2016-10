KI.KA 15:50 bis 16:35 Trickserie Lenas Ranch Mistral / Mistral in Gefahr F, D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Mistral: Lenas langjähriger Begleiter, ihr geliebtes Pferd Zabou, stirbt. Lena will nie wieder reiten. Aber da findet sie eines nachts ein verschrecktes Pferd, das von Männern gesucht wird, mit offensichtlich bösen Absichten. Lena versteckt das Pferd und nennt es Mistral. Mistral ist wild und ängstlich, aber Lenas Fähigkeiten als Pferdeflüsterin beruhigen das Tier. Nachdem die Kids die alte Ranch von Lenas Opa hergerichtet haben, um Ihre Pferde dort unterzubringen, überredet Lena ihren Vater, dass sie Mistral behalten darf. Der erklärt ihr: Sollte sich nach einem Jahr kein möglicher Besitzer gemeldet haben, gehört Mistral offiziell ihr. Mistral in Gefahr: Lena soll sich um "Prinz" kümmern das Pferd von Nathan hat Angst vor Wasser. Der von sich eingenommene Nathan versucht Lena zu küssen. Als sie sich wehrt, will er sich an ihr rächen, indem er so tut, als hätte Mistral ihn angegriffen. Lenas Vater beschließt daraufhin, Mistral in ein Ausbildungszentrum zu stecken. Lena ist verzweifelt, weil sie nicht will, dass Mistral dort gequält wird. Kann sie Nathans Intrige aufdecken und ihren Vater davon überzeugen, Mistral bei ihr zu lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Ranch Regie: Monica Maaten Musik: Titellied: "Léna parle aux cheavaux" Christophe Maé, Felipe Salvida