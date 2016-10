KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Tabaluga Morris, der Zauberer D, AUS 2001 Stereo Live TV Merken Morris, der Zauberer: Humsin sammelt kostbare Schätze aus der ganzen Welt. Neben dem großen Rubin würde er gerne auch die Krone aus Grünland bewundern können. Nachdem ein Diebstahl fehlschlägt, schickt er Morris, eine Ratte die zaubern kann, nach Grünland. Happy entdeckt Morris, der als Flaschengeist aus einer alten Teekanne erscheint. Mit Zaubertricks und einer rührenden Geschichte über den bösen Humsin, der Morris in diese Flasche gesteckt haben soll, schmeichelt sich Morris bei Happy schnell ein. Obwohl Tabaluga skeptisch ist, willigt er ein, sich mit Morris und Humsin zu treffen. Morris will bei diesem Treffen Humsin verschwinden lassen. Arktos, der die Ankunft des Zauberers in Grünland beobachtet hat, entführt Morris. Aber Tabaluga kann Morris schnell wieder befreien; sodass sie die Verabredung wahrnehmen könnten. Während Tabaluga auf Morris und Humsin wartet, nutzt Morris die Zeit, um heimlich die Krone für Humsin zu stehlen. Als er jedoch die enttäuschten Gesichter von Happy und Tabaluga sieht, überlegt er es sich doch noch anders und zaubert ein bisschen im Wüstenpalast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Dietmar Wunder (Tabaluga) Santiago Ziesmer (Digby) Frank Ciazynski (Arktos) Eberhard Prüter (James) Stefan Krause (Kayo) Originaltitel: Tabaluga Regie: Yoram Gross Drehbuch: Phil Sanders, Susan Beak, Geoff Beak, John Palmer Musik: Clive Harrison