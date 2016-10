KI.KA 08:00 bis 08:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Professor versucht den Kindern mit Hilfe von Krümel und Keksen, Trauer zu erklären. Zum Erstaunen des Professors ist Krümel wie er sagt nie traurig. Er kennt einen guten Trick gegen Trauer. Fiona und ihr Opa basteln gern. Und in Opas Werkstatt können sie schon richtig grosse Sachen bauen - heute wird es eine Kindersitzbank für den Garten. Elmo hat schlechte Laune. Auf Nachfrage Julias druckst er zunächst herum, sagt dann aber doch, warum er so geknickt ist. Merkwürdig - kaum ausgesprochen, geht es ihm bereits besser? Los geht's! Grobi und Pferd wollen den Unterschied zwischen traurig und fröhlich erklären. Aber das ist gar nicht so einfach... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

