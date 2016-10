KI.KA 06:15 bis 06:29 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Königliche Pflichten GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Königliche Pflichten: Holly darf ihren Vater einen ganzen Tag bei der Erfüllung seiner königlichen Pflichten begleiten. Diese bestehen aus Reden halten, Preise verleihen, Hände schütteln und immerzu winken. Die letzte Rede darf schließlich Holly selbst halten. Und sie macht es genau so gut wie ihr königlicher Vater. Denn Ihr machen die königlichen Aufgaben viel Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott

