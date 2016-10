ARD alpha 16:00 bis 16:30 Magazin Südlicht Kunst und Literatur Wohin geht unsere Reise? Douglas Coupland D 2016 16:9 Live TV Merken Diesmal ist nichts weniger als ein Genie zu Gast bei Bumillo und SÜDLICHT: Der kanadische Schriftsteller und Künstler Douglas Coupland hat nicht nur Worte für die Welt und ihr Schicksal erfunden ("Mc Job", "Generation X"), sondern schon das eine oder andere Mal die Zukunft richtig vorausgesagt. Visionär nannte man so jemanden früher. Jetzt stellt Douglas Coupland erstmals in München im Museum Villa Stuck aus. Nicht nur eigene Werke werden in seiner Ausstellung "Bit Rot" gezeigt, sondern diese im eigenwilligen Dialog mit Kunstwerken aus Couplands Sammlung. Entstanden ist dabei eine geistige Landkarte von Gegenwart und Zukunft, ein assoziationsreiches Spiel um Kunst, Internet und digitale Religiosität. Bumillo hat mit Douglas Coupland dessen Ausstellung beim Aufbau besichtigt und mit dem Künstler über die Mode des Massakers, das Aussehen des Internets und die Schizophrenie des Selfies gesprochen (und natürlich eines gemacht). Seine Frage lautet: "Wo gehen wir hin?" - Der Künstler gibt die Antwort. Die Ausstellung "Douglas Coupland. Bit Rot" ist bis zum 8. Januar 2017 in der Villa Stuck in München zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Südlicht