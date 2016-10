ARD alpha 10:15 bis 11:00 Magazin quer ...durch die Woche mit Christoph Süß D 2016 16:9 Live TV Merken Zurück in die Zukunft: Kalter Krieg in Ansbach Kalter Krieg reloaded? Wegen der zunehmenden Spannungen mit Russland wird Deutschland plötzlich wieder interessant als Stützpunkt der US-Armee. In Ansbach soll die Truppenstärke der GIs verdreifacht werden und viele Ansbacher fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Während sich die einen um Hubschrauberlärm und nächtliche Flugübungen sorgen, fragen sich die anderen: Sind wir plötzlich wieder an vorderster Front im Spiel der Supermächte? * Nitrat im Trinkwasser: Zahl der Gülleunfälle steigt dramatisch Es sind alarmierende Zahlen: Tausende Tonnen von Gülle, die unkontrolliert auslaufen und das Trinkwasser mit potenziell krebserregendem Nitrat belasten. Genau das spielt sich laut einer aktuellen Untersuchung des BUND Naturschutz immer öfter in Deutschland ab. Die Umweltschützer beklagen einen deutlichen Anstieg von Verkehrsunfällen mit Gülle-Transportern. Die Politik tut sich schwer eine Lösung zu finden, denn die Unfälle sind das Symptom einer industrialisierten Landwirtschaft. * Religion Thermomix? Die unglaubliche Karriere eines Küchengeräts Der Thermomix: Wer ihn hat, gehört einem exklusiven Kreis an. Seine Besitzer treffen sich auf Verkaufspartys, tau- schen Rezepte und blicken mitleidig auf die armen Unerleuchteten, die noch mit Herd und Bratpfanne hantieren müssen. Eine Hochglanz-Zeitschrift versucht gerade zur Heiligen Schrift der Mixer aufzusteigen und ist ein Verkaufsschlager an den Kiosken. Doch so unverbrüchlich die Liebe zur Küchenikone, so heilig ist der Zorn gegen Zweifler. Das musste die Stiftung Warentest erfahren, die dem Gerät nur die Note "befriedigend" gab und einen Shitstorm auslöste. * Mahn-Schikanen: Eon nimmt Geschäftskunden ins Visier Ein kleines Brauereiunternehmen in Unterfranken hat Angst, dass bald die Lichter ausgehen - nicht weil das Geschäft schlecht liefe, sondern weil der Betrieb mit einer Flut von Mahnbriefen des Stromanbieters Eon überschüttet wird. Dabei ist der Brauer längst nicht mehr Eon-Kunde, alle Rechnungen sind seit langem beglichen. Laut dem Bund der Energieverbraucher ein Fall, der viele Kunden betrifft. * Legal, illegal, digital: Facebook, Pokémon und die Justiz Horden von Pokémon-Jägern tummeln sich in bayerischen Schlossgärten und die Betreiberfirma ignoriert die Mahnungen der Schlösser- und Seenverwaltung freundlich. Facebook und WhatsApp gleichen allen Datenschutzbestimmungen zum Trotz munter Userdaten ab. Der Rechtsstaat scheint gegen milliardenschwere Internetriesen oft den Kürzeren zu ziehen. Doch in Würzburg bietet ein Anwalt jetzt dem Facebook-Imperium die Stirn. Weil das soziale Netzwerk nicht entschlossen genug gegen rechtsextreme Inhalte vorgehe, hat er Mark Zuckerberg wegen Volksverhetzung angezeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: quer