3sat 22:25 bis 00:10 Dokumentation Citizenfour USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Als Edward Snowden seine erste verschlüsselte E-Mail unter dem Namen "Citizenfour" im Januar 2013 an Laura Poitras schickt, arbeitet die Regisseurin bereits an einem Film über die Praxis der Massenüberwachung - dem dritten Teil ihrer Trilogie über die USA nach 9/11. Snowden hatte Poitras auch deshalb als Kontaktperson gewählt, weil sie seit Jahren selbst im Fokus der US-Geheimdienste stand und bei Ein- und Ausreisen regelmäßig aufgehalten und verhört wurde. Das erste persönliche Treffen mit "Citizenfour" "Citizenfour" gibt sich als hochrangiger Computerspezialist im Dienst US-amerikanischer Nachrichtendienste zu erkennen und stellt Beweise für die massive Überwachung der weltweiten Kommunikation via Telefon und Internet in Aussicht. Nach monatelangem Austausch verschlüsselter E-Mails vereinbaren Laura Poitras und "Citizenfour" ein persönliches Treffen, zu dem der Journalist Glenn Greenwald hinzugezogen werden soll. Poitras erhält die Erlaubnis, während des Treffens zu filmen. Poitras und Greenwald sind in New York, als die Nachricht von "Citizenfour" eintrifft, dass das Treffen in Hongkong stattfinden soll. Die Dokumentation "Citizenfour" lässt den Zuschauer teilhaben an diesen ersten Begegnungen von Poitras und Greenwald mit Snowden. Es ist eine Situation, in der die Beteiligten auf Gedeih und Verderb' auf gegenseitiges Vertrauen angewiesen sind. Laura Poitras filmt die acht Tage der verdeckten Zusammenkünfte im Hotelzimmer, in denen Snowden über die vorgelegten Dokumente Auskunft gibt. Der Film macht die Überwachung erlebbar Nach den ersten Artikeln über die Snowden-Dokumente, bricht ein Medienwirbel über die Anwesenden in diesem gesichtslosen Hotelzimmer herein. Sie stehen unter dem Druck, schnell Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben für immer verändern werden. "Citizenfour" lässt die Zuschauer miterleben, welche Ausmaße und Gefahren die geheimdienstliche Überwachung hat. Wer diesen Film gesehen hat, wird anders über den Umgang mit seinem Telefon, seiner Kreditkarte, seinem Webbrowser oder seinem Internet-Profil nachdenken. Der Mensch Edward Snowden Der Zuschauer ist hautnah dabei, wenn Laura Poitras und Glenn Greenwald mit Edward Snowden in Hongkong zusammentreffen und kann einen eigenen Blick auf das Geschehen rund um seine Enthüllungen werfen. Der Film macht klar, welche Beweggründe ihn zu seinem folgenreichen Schritt in die Öffentlichkeit bewogen haben. Auszeichnungen für "Citizenfour" "Citizenfour" hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den weltweit renommiertesten Fernsehpreis 'Emmy', den Oscar als bester Dokumentarfilm, den wichtigsten britischen Filmpreis "British Academy Film Award" (BAFTA) und die Ehrung als bester Dokumentarfilm des Jahres durch die Directors Guild of America. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Citizenfour Regie: Laura Poitras Drehbuch: Laura Poitras Kamera: Laura Poitras, Kirsten Johnson, Trevor Paglen, Katy Scoggin

