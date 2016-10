3sat 10:15 bis 12:15 Talkshow Riverboat Die MDR-Talkshow aus Leipzig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Marianne und Michael, Gesangsduo Das Traumpaar der volkstümlichen Musik ist für die Fans seit Jahrzehnten das Ehepaar Marianne und Michael Hartl. Seit 1973 stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne, seit 1979 sind sie ein Ehepaar. Nach 37 Jahren standesamtlich beurkundeter Ehe traten sie am Tegernsee nun vor den Traualtar, um den kirchlichen Segen für ihre Ehe zu empfangen. Beatrice Egli, Schlagersängerin "DSDS" zu gewinnen ist die eine Sache, als Super-Star im Showgeschäft zu bleiben, eine ganz andere. Die 28-jährige Schweizerin hat es geschafft: 2014 gewann sie den renommierten Preis "Echo" als Newcomerin des Jahres, außerdem bekam sie diverse Goldene und Platin-Schallplatten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Markus Maria Profitlich, Comedian Ein Mann, ein Wort, aber eben eines, das sitzt und dazu ganz viel Körpersprache. Das ist Comedian Markus Maria Profitlich. Und der ist "Schwer im Stress!", und trotzdem schafft er es, auf dem MDR-Riverboat vorbeizuschauen und uns einige Fragen zu beantworten. Katia Saalfrank, Pädagogin & Therapeutin Als Super Nanny hat sie in der gleichnamigen TV-Serie noch mit dem "stillen Stuhl" gearbeitet. Heute weiß sie es besser und teilt ihre Erkenntnisse auch mit, im neuen Buch "Was unsere Kinder brauchen". BE-ziehung statt ER-ziehung, so lautet ihre Formel für ein glückliches Familienleben mit Kindern. Damit fordert sie Eltern zum Umdenken auf: Verantwortung statt Bewertung, Dialog statt Monolog, Verantwortung statt Kontrolle. Rebecca Siemoneit-Barum, Schauspielerin Sie ist ein Zirkuskind und zwar bis heute, behauptet die Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum. Und tatsächlich: Aufgewachsen im gleichnamigen Zirkus ihres Vaters, kann sie bis heute nicht still sitzen, braucht ständig Bewegung und Ortswechsel. Mit 12 Jahren wurde sie bereits zum Fernsehstar: 1990 stieg sie in die "Lindenstraße" ein und spielt dort bis heute die Rolle der Iffi Zenker. Andrea Kathrin Loewig, Schauspielerin, "In aller Freundschaft"-Star Schon im Alter von vier Jahren stand ihr Berufswunsch fest: Andrea Kathrin wollte unbedingt Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin werden. Und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Momentan begeistert Andrea Kathrin Loewig ihre Fans auch mit einem neuen Jacques-Brel-Programm. Matthias Dietrich, Möbeldesigner und Unternehmer "Goldstein & Co." Seine Eltern waren ganz unglücklich: Matthias Dietrich schmiss die Schule, trieb sich in der Hausbesetzerszene herum, sammelte Schrott in alten Fabriken, jobbte als Handwerker und schacherte auf Flohmärkten. Inzwischen ist er ein überaus erfolgreicher Jungunternehmer und ein gefragter Möbeldesigner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: René Kindermann, René Kindermann, Kim Fisher Gäste: Gäste: Beatrice Egli (Sängerin), Katharina Saalfrank (Pädagogin & Therapeutin), Rebecca Siemoneit-Barum (Schauspielerin aus der "Lindenstraße"), Marianne und Michael (Gesangsduo), Markus Maria Profitlich (Comedian), Andrea Kathrin Loewig (Schauspielerin, "In all Originaltitel: Riverboat