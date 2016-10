Niederlande 1 20:30 bis 21:10 Sonstiges Radar NL 2016 HDTV Merken De rentes zijn ongekend laag. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek is dat een groot voordeel, voor spaarders is het een doorn in het oog. De grootste banken hebben de spaarrente nu verlaagd naar 0,3% en de ondergrens lijkt nog niet in zicht. Komt het tot een negatieve spaarrente, waarbij je moet gaan toeleggen op je spaarpot? Als je slaapproblemen hebt kun je bij de drogist een voedingssupplement kopen met melatonine, een hormoon om lekker op te slapen. Sinds afgelopen zomer is melatonine zelfs in vrij hoge doseringen te verkrijgen. Is dit echt een natuurlijk wondermiddel dat ons massaal van de slaapmedicijnen afhoudt? Radar onderzoekt de voorlichting over dit hormoon en legt uit hoe je ermee om moet gaan. In Google-Kalender eintragen Moderation: Antoinette Hertsenberg Originaltitel: Radar