Niederlande 2 00:10 bis 01:10 Sonstiges Podium Witteman NL 2016 HDTV Merken Op Radio 4 bereikt de jaarlijkse Hart en Ziel-actie deze week zijn hoogtepunt. Op verzoek van Paul Witteman komt minister-president Mark Rutte praten over zijn liefde voor klassieke muziek. De premier, die heel verdienstelijk piano speelt, zal Paul uitleggen waarom hij zo van de klaviersonates van Domenico Scarlatti houdt. * De Belgische pianist Julien Libeer neemt deel aan een bijzonder project in de wijk Molenbeek in Brussel, die ongelukkig in het nieuws kwam na de terreuraanslagen in Parijs. Libeer ondersteunt daar een bevriende zanger bij diens hartverwarmende koorproject op een basisschool. * Fuse en Mike Boddé delen een liefde voor de legendarische jazzpianist en -componist Bill Evans. Volgens velen een van de beste jazzpianisten ooit. Fuse speelt 'Turn out the stars', een stuk dat Evans componeerde na het overlijden van zijn broer. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mike Boddé, Paul Witteman Originaltitel: Podium Witteman