Niederlande 2 17:50 bis 18:25 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Hengelo NL 2016 HDTV Merken Mirjam ontmoet Arijan van Bavel. Hij is bekend van televisie in zijn rol als "Adje" in de tv-show van Paul de Leeuw. Maar nu doet hij iets heel anders. Samen met zijn partner runt hij een pretpark in het Overijsselse Hengelo. Dit park is voor Arijan veel meer dan een plek waar je zweefmolens en suikerspinnen vindt; zijn pretpark heeft ook een sociale functie. Voor de regio en vooral ook voor de mensen die er werken. Henk is op pad met de letters GHL om te kijken wie in Hengelo nog iets van geloof, hoop of liefde kan gebruiken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen, Mirjam Bouwman, Henk van Steeg, Kefah Allush, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde