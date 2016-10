Animal Planet 00:00 bis 00:45 Dokumentation Sitz, Platz, Aus! Tierische Nervensägen USA 2014 Merken Dunkin und Dylan sind beste Freunde. Die zwei Dackel scheinen vom gleichen Schlag zu sein, doch charakterlich sind sie grundverschieden. Duncan ist süß, aber nicht besonders helle. In der Wildnis würde er keine fünf Minuten überleben. Dylan dagegen ist clever, eifersüchtig und braucht Aufmerksamkeit. Nach zehn Jahren Training versteht Dunkin nicht einmal die simpelsten Kommandos wie "Sitz" oder "Platz", was Herrchen Nick und Frauchen Heather manchmal ziemlich nervt. Da Nick Physikprofessor an einem College ist, will er die unterschiedliche Intelligenz der beiden Hunde wissenschaftlich belegen und bereitet dafür einen Test mit Soda-Dosen vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric De Picciotto (Narrator) Originaltitel: Bad Dog! Drehbuch: Pat Lalama, Jim Sheehan