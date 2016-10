Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Sitz, Platz, Aus! Tierische Nervensägen USA 2014 Merken Morty aus Detroit, Michigan, ist ein sehr entspannter Hund. Der Mops schläft bis zu 28 Stunden am Stück und steht eigentlich nur auf, wenn er die Aussicht auf Fressen hat. Er teilt sich mit seinen Besitzern Katherine und Mark das Schlafzimmer, das nur über eine Treppe zu erreichen ist - für das Pummelchen, eine athletische Superleistung. Um sein Gewicht in den Griff zu bekommen, versuchen Katherine und Mark, ihren Mops gesund zu ernähren. Doch Morty liebt Fast Food, vor allem Pizza, und wirft immer ein Auge auf die Straße, ob der Lieferant vorbeikommt. Wenn man ihm keine Pizza besorgt, wühlt er solange im Müll, bis seine Besitzer das Handtuch werfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric De Picciotto (Narrator) Originaltitel: Bad Dog!