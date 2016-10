Animal Planet 21:45 bis 22:30 Dokumentation Sitz, Platz, Aus! Tierische Nervensägen USA 2014 Merken Familie Schaffrath aus Michigan hat drei Dackel - Coco, Busy und Harlem. Dass Dackel Jagdhunde sind und auf Wühltiere abgerichtet, war ihnen bekannt. Aber keiner ahnte, dass Harlem seinen Auftrag so ernst nimmt. Er begann mit kleinen Löchern im Garten, die immer größer wurden, und schließlich den perfekten Rasen komplett ruinierten. Inzwischen hebt der kleine Dackel Gräben von 1,50 Meter aus, so dass seine Besitzer einen Bagger besorgen mussten, um alles wieder zuzuschütten! Außerdem: Eine Bulldogge, die Tag und Nacht ohne Unterbrechung heult, Ziegen, die während einer Geburtstagsparty Amok laufen, und ein Hund, der Unterwäsche klaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric De Picciotto (Narrator) Originaltitel: Bad Dog!

