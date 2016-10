Animal Planet 10:00 bis 10:45 Dokumentation Die unglaublichsten Tiergeschichten Wer gewinnt? USA 2009 Merken Wenn in Brisbane die Kakerlaken hinterm Kühlschrank hervorgeholt werden, ist nicht Hausputz angesagt, sondern das alljährlich zum australischen Nationalfeiertag stattfindende Küchenschaben-Wettrennen. Nicht ganz so eklig, aber genauso skurril geht es beim Straußenrennen in Chandler, Arizona, zu, wo sich wagemutige Jockeys auf die gefiederten Turbo-Rennmaschinen setzen. Weitere Tierwettkampf-Exotik gibt es beim texanischen Gürteltierrennen oder im arabischen Abu Dhabi: Auf dem Al-Dhafra-Festival wird das schönste Kamel mit den längsten Beinen und dem anmutigsten Gang gekürt - Preisgelder von neun Millionen Dollar inklusive. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Planet's Most Outrageous