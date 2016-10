AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Folge: 83 Der Anarchist GB 2011 16:9 Merken Section D ist im Alarmzustand: Der Anarchist Johnny Grier plant offenbar einen Anschlag mit einer schmutzigen Bombe, mit der er London radioaktiv verseuchen will. Um Grier ausfindig zu machen, soll Dimitri Levendis dessen Schwester Natalie per Online-Dating umgarnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Nicola Walker (Ruth Evershed) Max Brown (Dimitri Levendis) Simon Russell Beale (Innenminister) William Hope (Jim Coaver) Lara Pulver (Erin Watts) Alice Krige (Elena Gavrik) Originaltitel: Spooks Regie: Julian Holmes Drehbuch: Sean Cook Kamera: Balazs Bolygo Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16