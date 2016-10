AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Tödliche Geschäfte AUS 2011 16:9 Merken Ein Einwandererschiff wird auf grausame Weise von einem Menschenschmuggler missbraucht, um kostbare Gegenstände, die aus einem Bagdader Museum gestohlen wurden, zu transportieren. Das Boot wird skrupellos samt Ladung und Passagieren in die Luft gesprengt, um die wertvollen Gegenstände später ungestört vom Meeresgrund zu bergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Batchelor (Chief Petty Officer Andy "charge" thorpe) Conrad Coleby (Dylan Mulholland) Dominic Deutscher (Ryan White) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris Blake) Danielle Horvat (Jessica Bird) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) Nikolai Nikolaeff (Leo Kosov-Meyer) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Philip Dalkin Musik: Adam Gock, Chad Gock, Les Gock, Edward Said, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12