TNT Comedy 02:15 bis 02:35 Comedyserie Angie Tribeca Tribecas freier Tag USA 2016 16:9 Merken Angie Tribeca hat unfassbar viele Urlaubstage, was dem Lieutenant natürlich gar nicht gefällt und so zwingt er Tribeca, einen Tag freizunehmen. Während sie sich in dem Leben einer Zivilistin versucht, müssen Tanner und Geils einen Mordfall auf einem Golfplatz aufklären. Das einzige Problem: Man kann Tribeca aus der Polizei nehmen, aber nicht die Polizistin aus Tribeca. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rashida Jones (Angie Tribeca) Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Hayes MacArthur (Jay Geils) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Laura Bell Bundy (Vivian Tribeca) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Richie Keen Drehbuch: Ava Tramer Kamera: Tom Magill Musik: Jim Latham