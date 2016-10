TNT Comedy 18:20 bis 18:40 Comedyserie 2 Broke Girls Ballköniginnen USA 2012 16:9 Merken Als Carolines Vater in ein anderes Gefängnis verlegt wird, ist der Fall wieder in aller Munde. So schlimm das für Caroline ist, bietet sich ihr dadurch doch auch eine perfekte Möglichkeit, das Cupcakegeschäft mit Freundin Max einen entscheidenden Schritt voranzutreiben: Auf einer Gala in Manhattan möchte sie der bekannten Unternehmerin Martha Stewart ihre Geschäftsidee präsentieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Nick Zano (Johnny) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Ted Wass Drehbuch: Michael Patrick King, Whitney Cummings Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6