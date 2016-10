TNT Comedy 16:15 bis 16:40 Comedyserie King of Queens Luft und Liebe USA 2001 16:9 Merken Doug blamiert sich vor Carrie bis auf die Knochen, als er nach einer ziemlich unsanften Flugzeuglandung völlig falsch reagiert und sich anstelle seiner Frau in Sicherheit bringen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Brandy Lopez (Elena) Inny Clemons (Edwin) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Tony Sheehan