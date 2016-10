TNT Comedy 13:50 bis 14:40 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 33: Wenn du dir nicht sicher bist: Lauf' weg USA 2014 16:9 Merken Dank eines Fotoshootings für Phoebes Schmuckserie kommen Abby, Lyla und Delia nach Las Vegas. Während Abby den Ausflug nutzen will, um zu schreiben und an ihrer Karriere zu arbeiten, versucht Lyla, sich von dem katastrophalen Abendessen mit dem Sozialarbeiter abzulenken. Jake und Becca suchen einen Schamanen auf, der ihnen bei ihren Problemen helfen soll, doch das Ergebnis ist anders als erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Janeane Garofalo (Lyla) Jamie Denbo (Cleo Stevens) Julianna Guill (Becca Riley) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Victor Nelli Jr. Drehbuch: Ilene Rosenzweig Kamera: Scott Williams Musik: Robert Duncan, Layla Minoui