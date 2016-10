TNT Comedy 12:15 bis 12:40 Comedyserie Hot in Cleveland Mord in bester Gesellschaft USA 2013 16:9 Merken Die vier Damen und Mamie begeben sich in die Natur, wo sie eine Hütte gemietet haben, um dort zu fasten und zu meditieren. Ein Yogi, der vor Ort ist, wird sie dabei anleiten. Während Joy glaubt, dass der Yogi eine Frau erwürgt hat, plagen Melanie aufgrund des Hungers wilde Fantasien. Als sich die vier Damen die Wahrheit erzählen sollen, kommt es zwischen den vier Grazien schnell zum Streit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Georgia Engel (Mamie) Ed Begley jr. (Yogi) Kevin P. Farley (Ranger Murphy (as Kevin Farley)) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Suzanne Martin, Alex Herschlag Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman